СМИ написали о бегстве британского спецназа из Афганистана под видом женщин

Группа британского спецназа эвакуировалась из Афганистана, переодевшись в женщин. Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на неназванные источники.

По информации издания, речь идет о 20 военных из спецподразделения SAS (Особая воздушная служба). Они выполняли задание на юге Афганистана, однако руководство приказало им эвакуироваться из страны.

Daily Star пишет, что военных предупредили о невозможности эвакуации на вертолетах, чтобы доставить их в безопасное место. Поэтому они были вынуждены самостоятельно добраться до Кабула. «Им пришлось оставить большую часть своего военного снаряжения», — говорится в публикации.

Как утверждает издание, спецназовцы переоделись в женщин поле чего заказали пять такси и отправились в афганскую столицу. Преодолеть блокпосты талибов им помог афганский спецназ. «Было несколько рискованных моментов, но даже талибы не хотели снимать паранджу с женщины», — сообщил собеседник издания.

В итоге группа британских военных успешно добралась до аэропорта Кабула, а затем эвакуировалась из страны.