Кабмин ужесточил требования для получения жилищных субсидий

Кабмин принял проект постановления, которым усложнил получение жилищных субсидий части населения.

Такое решение было принято на внеочередном заседании 14 апреля, передает пресс-служба Минфина.

В частности, документом предлагается:

пересмотреть подходы к учету имущественного состояния, в частности при назначении жилищных субсидий учитывать полученные доходы от депозитов, дивиденды от ценных бумаг и т.д.;

отменить деятельность и полномочия комиссий, образованных местными органами власти, относительно принятия решения о назначении жилищных субсидий в отдельных случаях при наличии условий, при которых такая субсидия не назначается;

ужесточить требования при назначении жилищных субсидий в части осуществления единовременных дорогих покупок, наличии банковских депозитов, осуществление операций по покупке иностранной валюты, банковских металлов, пересечения границы и т.п.

«Реализация постановления не потребует дополнительных расходов и будет осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных в госбюджете Министерству социальной политики на предоставление жилищных субсидий», — говорится в сообщении.

Отметим, ранее премьер Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам проработать возможность расширения круга получателей субсидий.