США могут сегодня ввести санкции против госдолга России

Новые санкции США, о которых собирается объявить администрация президента Джо Байдена, будут направлены против суверенного долга России, сообщает The New York Times со ссылкой на источники. Об этом также пишет Reuters.

По информации The Wall Street Journal, власти собираются расширить ограничения для американцев на проведение операций с российским госдолгом. Финансовые учреждения США не смогут покупать гособлигации у Центрального банка России, Министерства финансов и Фонда национального благосостояния после 14 июня.

Как ранее передавали Bloomberg и Reuters, ограничительные меры будут введены в ответ на неправомерные действия со стороны России, в том числе кибератаки на правительственные сети через программное обеспечение компании SolarWinds и попытки вмешательства в выборы. Официально о них могут объявить уже в четверг, 15 апреля.

По данным агентств, под новые санкции США попадут как физические, так и юридические лица: несколько россиян — должностных лиц в правительстве и разведке, а также десятки организаций, в том числе компании, «которые действуют за пределами России в интересах Москвы». Также меры могут ввести в отношении СМИ, которые распространяли дезинформацию во время предвыборной кампании 2020 года.

Источники Bloomberg и Reuters не исключали, что из США вышлют десять российских дипломатов. О такой возможности также пишут NYT и WSJ. По данным последней, эту меру примут не только в ответ на кибератаки и вмешательство в выборы, но и из-за аннексии Крыма и сообщений о том, что Москва предлагала вознаграждение «Талибану» за нападения на американских солдат в Афганистане.