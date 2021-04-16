Привитым Pfizer может потребоваться третья доза вакцины

Спустя 6-12 месяцев после вакцинации двумя дозами препарата Pfizer-BioNTech от COVID-19 привитым, возможно, нужна будет его третья доза, а затем прививаться, может, придется ежегодно, заявил исполнительный директор компании Альберт Бурла.
«Вероятный сценарий состоит в том, что где-то в промежутке 6-12 месяцев потребуется третья доза, а потом будет ежегодная ревакцинация. Но все это требует подтверждения», — приводит его слова телеканал Sky news.
Он уточнил, что регулярность вакцинации будет зависеть от того, какие именно штаммы вируса будут распространены.
По его словам, вакцина Pfizer-BioNTech дает иммунитет на шесть месяцев, однако степень защиты ослабевает со временем. Он добавил, что специалистам лишь предстоит выяснить — в реальных условиях, а не в ходе клинических испытаний, как долго остается иммунитет у человека, привитого двумя дозами препарата.
В начале апреля Pfizer и BioNTech объявили, что их вакцина от COVID-19 эффективна на 91,3% в период как минимум до шести месяцев после введения второй дозы препарата. В документе Pfizer отмечалось, что вакцина также показала стопроцентную эффективность против южноафриканского штамма коронавируса.
Вакцина разработки Pfizer и BioNTech первой получила одобрение в США и ЕС. Ее эффективность в предотвращении заболевания COVID-19 через семь дней после двухдозовой вакцинации оценивают в 95%. По данным BioNTech, эффективность препарата спустя две недели после введения второй дозы еще выше — 97%.
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