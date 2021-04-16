ВВП Китая в первом квартале вырос на 18,3%

Национальное бюро статистики КНР сообщило, что в первом квартале ВВП страны увеличился на 18,3% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Это является рекордным квартальным ростом в годовом исчислении с 1992 года. Экономисты ожидали подобной динамики — аналитики Bloomberg прогнозировали рост ВВП в первом квартале на 18,5% — по причине эффекта «низкой базы».

Именно в первом квартале 2020 года экономика КНР понесла наиболее серьезные потери из-за пандемии коронавируса, заставившей вводить жесткие карантинные меры, массово приостанавливать работу промышленных предприятий, предприятий сферы услуг и т. д. Поэтому рост по сравнению с четвертым кварталом 2020 года составил всего 0,6%

В первом квартале в Китае, в частности, значительно выросли розничные продажи — на 34% и промышленное производство — на 14%.

"Индикаторы говорят, что промышленное производство, потребление и инвестиции заметно прибавили в марте после слабой динамики первых двух месяцев года",— цитирует BBC руководителя отдела по изучению азиатской экономики консалтинговой компании Oxford Economics Луиса Кюйса.

При этом некоторые аналитики полагают, что в ближайшее время динамика ВВП или некоторых ключевых показателей может замедлиться по мере того, как власти страны начнут сворачивать меры стимулирования экономики.

"Показатели по торговле и промышленному производству могут не сохранить набранный темп полностью до конца года из-за нехватки мер по стимулированию",— полагает главный экономист по Китаю в Economist Intelligence Unit Ю Су.