В Одессе учеников средних и старших классов переводят на дистанционное обучение

В Одессе ученики 5-11-х классов переходят на дистанционное обучение в связи с приростом заболеваемости среди преподавателей, сообщает пресс-служба городского совета.

«По состоянию на 30 ноября 2020 года в школах Одессы на карантин переведены 223 класса, на 70 классов больше, чем на прошлой неделе. Значительное увеличение произошло 26 и 27 ноября. Вследствие различных заболеваний пока болеют более 400 педагогов города, из них 191 — с подтвержденным диагнозом COVID-19», — говорится в сообщении.

По данным горсовета, большинство заболевших — преподаватели 5-11-х классов, которые контактируют с большим количеством учеников разных классов.

«В связи с ростом заболеваемости среди учителей и необходимостью прервать контакты между детьми, сегодня, 30 ноября 2020 года, на дистанционном заседании оперативного штаба по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации рассмотрен вопрос о переходе 5-11-х классов на дистанционное обучение с 1 по 11 декабря 2020 года», — говорится в сообщении.

Мэр Одессы Геннадий Труханов дал поручение городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) подготовить соответствующее решение.