Зеленский назвал строительство «Северного потока – 2» энергетической войной

Президент Украины Владимир Зеленский назвал энергетической войной строительство газопровода «Северный поток — 2».

«Это энергетическая война. Как и в любой войне, нельзя воевать, если нет единства. Кто-то точно проиграет. Если „Северный поток — 2“ достроят — не только Украина проиграет. Это прецедент, это значит, что так нельзя», — сказал он в интервью газете Le Figaro, опубликованном в пятницу.

«Я считаю, что санкционная политика США поможет Украине, и я благодарен им за это», — отметил Зеленский. По его мнению, в европейских странах разная позиция по строительству газопровода, и «Россия пользуется этим».

Напомним, что США открыто выступают против строительства трубопровода «Северный поток — 2» и предпринимает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта в целях оказания поддержки Украине как стране, через которую транзитом в Европу следует российский природный газ.