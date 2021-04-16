Зеленский назвал строительство «Северного потока – 2» энергетической войной

Президент Украины Владимир Зеленский назвал энергетической войной строительство газопровода «Северный поток — 2».
«Это энергетическая война. Как и в любой войне, нельзя воевать, если нет единства. Кто-то точно проиграет. Если „Северный поток — 2“ достроят — не только Украина проиграет. Это прецедент, это значит, что так нельзя», — сказал он в интервью газете Le Figaro, опубликованном в пятницу.
«Я считаю, что санкционная политика США поможет Украине, и я благодарен им за это», — отметил Зеленский. По его мнению, в европейских странах разная позиция по строительству газопровода, и «Россия пользуется этим».
Напомним, что США открыто выступают против строительства трубопровода «Северный поток — 2» и предпринимает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта в целях оказания поддержки Украине как стране, через которую транзитом в Европу следует российский природный газ.
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