ВАКС отказал в утверждении соглашения о признании вины Игоря Гладковского по делу «Укроборонпрома»

Высший антикоррупционный суд отказал в утверждении соглашения о признании вины лица, обвиняемого в незаконных схемах в оборонной сфере.

«19 апреля 2021, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда отказала в утверждении соглашения о признании вины в отношении лица...По версии стороны обвинения, преступная деятельность группы лиц, которая была организована и проводилась под руководством обвиняемого, привела к непоступлению в бюджет средств в результате уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере на общую сумму 46 млн 402 тыс. 556 грн», — говорится в сообщении Высшего антикоррупционного суда, размещенном на сайте ВАКС.

По информации суда, эти денежные средства в дальнейшем были легализованы этой же группой лиц путем совершения незаконных финансовых операций с имуществом. «К разработанной и внедренной схеме были привлечены более тридцати юридических лиц частного права и пять государственных предприятий — участников Государственного концерна „Укроборонпром“. Кроме того, согласно обвинительного акта, лицо, с которым заключен договор о признании виновности, предоставило должностному лицу государственного предприятия — участника Государственного концерна „Укроборонпром“ неправомерную выгоду в размере 879 тыс 554 грн», — отмечается в сообщении.

В ВАКС отмечают, что стороны сделки о признании вины согласовали частичное освобождение обвиняемого от гражданской ответственности, установив его обязательства в будущем добровольно возместить нанесенный государству ущерб в размере 4 млн грн. Стороны также согласовали окончательное наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества без лишения права занимать определенные должности с испытательным сроком 1 год. «Для этого обвиняемый обязывался предоставить обличительные показания в отношении других лиц, причастных к совершению указанных выше преступлений», — уточняется в сообщении.

Вместе с тем, как подчеркивают в суде, проверив соглашение о признании вины, коллегия судей отказала в его утверждении, учитывая несоответствие его условий уголовного процессуального и уголовного законов, а также интересам общества.

В частности, суд при принятии решения, в частности, опирался на прямой запрет заключать соглашение о признании вины с организатором особо тяжкого преступления.

«По убеждению коллегии судей, в условиях проведения АТО, когда государство принимало срочные меры для поиска дополнительных источников пополнения бюджета и перераспределения средств для повышения обороноспособности страны, а также для поддержки тех людей, которые оказались на территории проведения АТО, в частности, из-за введения новых налогов и льготных условий налогообложения, преступная деятельность ради личного обогащения путем уклонения от уплаты налогов, тем более в оборонной сфере с привлечением государственных предприятий — участников Государственного концерна „Укроборонпром“, свидетельствует об особой дерзости и исключительный цинизм организаторов такой деятельности», — подчеркивают в ВАКС.

В сообщении суда не указывается имя лица, соглашение о признании вины которого не было утверждено судом. Как стало известно агентству «Интерфакс-Украина», речь идет об Игоре Гладковском.