Приговоры обвиняемым по делу MH17 вынесут не ранее следующего года

Окружной суд Гааги до конца года не планирует выносить приговоры фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году. Об этом сообщила в интервью «РИА Новости» судья, отвечающая за работу со СМИ, Мария Кнайф.
«На этот год еще запланировано несколько блоков слушаний, они продлятся до 2022 года. Поэтому в этом году суд не планирует вынесения приговоров. На данный момент это все, что я могу сказать. Когда суд приступит к вынесению приговоров, надо подождать и посмотреть, потому что впереди еще много работы», — сказала госпожа Кнайф. Она добавила, что на 7 июня назначено начало рассмотрения дела по существу.
Самолет Boeing 777, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Все пассажиры и экипаж погибли. В Гааге продолжаются слушания по делу о катастрофе. Суд ставит своей целью доказать причастность или непричастность бывшего командующего силами самопровозглашенной ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) и троих его подчиненных к катастрофе. Никто из обвиняемых на заседаниях не присутствует.
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