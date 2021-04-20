Приговоры обвиняемым по делу MH17 вынесут не ранее следующего года

Окружной суд Гааги до конца года не планирует выносить приговоры фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году. Об этом сообщила в интервью «РИА Новости» судья, отвечающая за работу со СМИ, Мария Кнайф.

«На этот год еще запланировано несколько блоков слушаний, они продлятся до 2022 года. Поэтому в этом году суд не планирует вынесения приговоров. На данный момент это все, что я могу сказать. Когда суд приступит к вынесению приговоров, надо подождать и посмотреть, потому что впереди еще много работы», — сказала госпожа Кнайф. Она добавила, что на 7 июня назначено начало рассмотрения дела по существу.

Самолет Boeing 777, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Все пассажиры и экипаж погибли. В Гааге продолжаются слушания по делу о катастрофе. Суд ставит своей целью доказать причастность или непричастность бывшего командующего силами самопровозглашенной ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) и троих его подчиненных к катастрофе. Никто из обвиняемых на заседаниях не присутствует.