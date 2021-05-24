Байден встретится с семьей Джорджа Флойда в годовщину его смерти

Президент США Джо Байден 25 мая встретится с семьей афроамериканца Джорджа Флойда, умершего после задержания полицией. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Белый дом.

Встреча назначена в годовщину смерти Флойда. О времени и месте мероприятия пока не сообщается.

Флойда задержали в Миннеаполисе в мае 2020 года по подозрению в использовании фальшивых купюр. Во время задержания один из полицейских придавил коленом его шею, подозреваемый кричал, что ему тяжело дышать. Впоследствии Флойд умер в больнице.

Смерть афроамериканца вызвала большой общественный резонанс. В США, а также в некоторых других странах начались массовые беспорядки по лозунгом Black Lives Matter.

На следующий день после смерти Флойда четверых полицейских, задержавших Флойда, уволили со службы. Позже им предъявили обвинения.

В апреле коллегия присяжных заседателей признала экс-полицейского Дерека Шовина виновным по всем пунктам обвинения: в убийстве второй степени (без отягчающих обстоятельств), в убийстве по неосторожности и в убийстве третьей степени, которым считается грубое неуважение к человеческой жизни, повлекшее смерть по неосторожности. Ему грозит до 40 лет лишения свободы. Шовин при этом заявлял о своей невиновности. Он подал апелляцию с просьбой провести новое судебное разбирательство по этому делу.