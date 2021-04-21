США призвали своих граждан не ездить в Украину

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США поднял Украину до четвертого уровня опасности по коронавирусу. Это максимальная отметка, которая означает строгую рекомендацию не посещать страну, говорится на сайте CDC.

Запрет на посещение стран 4-го уровня опасности поддержали и на сайте Госдепартамента США. Там вышли обновленные советы путешественникам.

На сайте CDC есть важная информация для путешественников в Украину:

Избегайте любых поездок в Украину;

Из-за текущей ситуации в Украине даже полностью вакцинированные путешественники могут подвергаться риску заражения и распространения вариантов COVID-19;

Если вам необходимо поехать в Украину, сделайте полную вакцинацию перед поездкой. Все путешественники должны носить маски, держаться на расстоянии 180 см от других, избегать скопления людей и мыть руки.

4-й уровень опасности из европейских стран присвоен не только Украине. В запретный список путешественников попали также Германия, Франция, Великобритания, Польша, Австрия, Дания и другие.

Напомним, 16 апреля в страну прибыли 117 000 доз вакцины Pfizer-BioNTech. Поставки вакцин разных производителей в рамках COVAX будут продолжены и, как ожидается, охватят до 20% населения Украины до конца 2021 года.