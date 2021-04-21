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Минрегион будет стимулировать инвестиции в угольных регионах, - Алексей Чернышов

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Минрегион будет стимулировать инвестиции в угольных регионах, - Алексей Чернышов

Проект «Трансформация угольных регионов Украины» поддержан Кабмином.

Одно из заданий проекта — обеспечить социально-экономическую трансформацию территорий, где угледобывающие и углеперерабатывающие предприятия находятся на стадии закрытия.

Так, будут упрощены условия для старта и ведения малого и среднего бизнеса на территориях угольных регионов.

Пилотные проекты будут реализованы в пгт. Новодонецкое, г. Торецк (Донецкая область) и в г. Червоноград (Львовская область).

«Проект „Трансформация угольных регионов Украины“ будет реализован только благодаря тесному сотрудничеству правительства, громад и бизнеса», — подчеркнул Алексей Чернышов, Министр развития громад и территорий.

Также Минрегионом разработан проект распоряжения КМУ «Об одобрении Концепции Государственной программы трансформации угольных регионов Украины на период до 2030 года». В нем предлагаются пути решения проблем данных территорий:

1) комплексное реформирование угольной отрасли;

2) создание условий для инвестиций и возникновения альтернативных рынков производства. В планах подписание кредитного соглашения в размере 340 млн евро с Европейским инвестиционным банком;

3) совершенствование госполитики в сфере занятости и образования;

4) развитие социальной инфраструктуры;

5) совершенствование госполитики по улучшению экологической ситуации;

6) внедрение новой системы социальной поддержки работников предприятий угольной отрасли, членов их семей и населения территорий, на которых размещаются угольные предприятия, находящиеся в стадии ликвидации, консервации или переориентации на другие виды экономической деятельности.

Кабмин, угольно-промышленный комплекс, Алексей Чернышев, Министерство громад и территорий
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Среда, 21 апреля 2021
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