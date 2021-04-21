Минрегион будет стимулировать инвестиции в угольных регионах, - Алексей Чернышов

Проект «Трансформация угольных регионов Украины» поддержан Кабмином.
Одно из заданий проекта — обеспечить социально-экономическую трансформацию территорий, где угледобывающие и углеперерабатывающие предприятия находятся на стадии закрытия.
Так, будут упрощены условия для старта и ведения малого и среднего бизнеса на территориях угольных регионов.
Пилотные проекты будут реализованы в пгт. Новодонецкое, г. Торецк (Донецкая область) и в г. Червоноград (Львовская область).
«Проект „Трансформация угольных регионов Украины“ будет реализован только благодаря тесному сотрудничеству правительства, громад и бизнеса», — подчеркнул Алексей Чернышов, Министр развития громад и территорий.
Также Минрегионом разработан проект распоряжения КМУ «Об одобрении Концепции Государственной программы трансформации угольных регионов Украины на период до 2030 года». В нем предлагаются пути решения проблем данных территорий:
1) комплексное реформирование угольной отрасли;
2) создание условий для инвестиций и возникновения альтернативных рынков производства. В планах подписание кредитного соглашения в размере 340 млн евро с Европейским инвестиционным банком;
3) совершенствование госполитики в сфере занятости и образования;
4) развитие социальной инфраструктуры;
5) совершенствование госполитики по улучшению экологической ситуации;
6) внедрение новой системы социальной поддержки работников предприятий угольной отрасли, членов их семей и населения территорий, на которых размещаются угольные предприятия, находящиеся в стадии ликвидации, консервации или переориентации на другие виды экономической деятельности.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016