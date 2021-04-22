Литва может выслать российских дипломатов в поддержку Чехии

Литва и ее союзники обсуждают, как выразить солидарность с Чехией в связи с действиями России, рассматривается возможность высылки российских дипломатов, заявила в четверг главный советник президента по внешней политике Аста Скайсгирите.

«Президент (Литвы Гитанас Науседа — ред.) полностью поддерживает усилия Чешской Республики по сокращению присутствия иностранной военной разведки на территории страны-члена НАТО, а также выражает солидарность с действиями чешского правительства», — заявила местным СМИ Скайсгирите.

По словам помощника президента Литвы, сейчас обсуждается «по дипломатическим каналам, как лучше всего выразить солидарность вместе».

«Правительство этой страны (Чехии — ред.) попросило партнеров поддержать его, а также выслать некоторых потенциальных агентов, работающих в российских представительствах», — добавила помощник президента.

Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. После этого страны взаимно выслали часть дипломатов.

По данным чешского МИД, на вторник в посольстве РФ в Праге осталось 27 дипломатов и 67 техслужащих, в посольстве Чехии в Москве — пять дипломатов и 19 техслужащих.