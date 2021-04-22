ФСБ РФ заявила о задержании в Севастополе «украинского шпиона»

В Севастополе задержан гражданин России, собиравший для украинских спецслужб секретные данные о Черноморском флоте, сообщают российские СМИ со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Госизмена»). Районный суд Севастополя заключил подозреваемого под стражу на два месяца.

"Гражданин России целенаправленно собирал и передавал в главное управление разведки министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота, утечка которых могла нанести ущерб обороноспособности государства",— уверяют в ФСБ РФ.

Это не первое дело в отношении севастопольцев, подозреваемых в госизмене в пользу Украины. В марте городской суд Севастополя признал пенсионерку Галину Довгополую виновной в сборе сведений об отдельном авиационном полке Черноморского флота. За госизмену ее приговорили к 12 годам лишения свободы.