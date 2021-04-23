Путин объявил в РФ выходные с 1 по 10 мая

Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением сделать нерабочими дни между майскими праздниками.

С такой идеей выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, это было бы правильно в условиях нынешней эпидемиологической ситуации: иначе россиянам пришлось бы больше пользоваться общественным транспортом, возвращаясь в город и вновь выезжая из него.

Путин в ответ заявил, что следует прислушиваться к мнению специалистов и пообещал сегодня подписать соответствующий указ.

В этом году россияне должны были отдыхать три дня на Первое мая и три дня на День Победы.

Напомним, что в связи с празднованием Пасхи и Международного дня труда, которые в Украине являются государственными праздниками, в Украине будет четыре официальных выходных дня подряд – 1, 2, 3 и 4 мая.

Кроме того, в воскресенье, 9 мая, в Украине отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне, в связи с чем украинцы получат дополнительный выходной в понедельник, 10 мая.