В Кремле объяснили слова Путина о «недобитых карателях»: имелась в виду Украина

Говоря о «недобитых карателях», президент России Владимир Путин имел в виду неонацистов в Европе и в Украине, пояснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передают российские СМИ.
В ходе своего выступления сегодня президент РФ заявил: «Сегодня мы видим сборища недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей».
«Ни для кого не секрет, что в европейских странах все больше поднимают голову неонацисты и европейцы с ними борются. Конечно, это неприемлемо для нашей страны», — объяснил Песков слова Путина.
В качестве примера Песков привел Украину и страны Балтии. «Галичина», которая в Киеве маршировала совсем недавно. Поэтому эти проявления вполне очевидны«, — рассказал Песков.
В конце апреля в Киеве прошел «Марш вышиванок» сторонников дивизии СС «Галичина». В марше приняли участие около сотни человек.
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