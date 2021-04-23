Кипр вводит жесткий карантин с комендантским часом

Совет министров Кипра принял решение крайне ужесточить карантин из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.
Решение правительства огласил министр здравоохранения Кипра Константинос Иоанну, его заявление опубликовало бюро печати и информации.
С 26 апреля до 9 мая включительно комендантский час будет действовать с 21.00 до 5.00, запрещены собрания, из дома можно выйти раз в сутки, отправив уведомление, церковные службы будут совершаться без присутствия верующих, за исключением Пасхи, приостанавливается работа всего общепита (ресторанов, таверн, кафе, пабов, закусочных и баров) и магазинов розничной торговли, за исключением продуктовых.
На Кипре в последние дни резко растет количество инфицированных — за минувшие сутки было выявлено 927 новых случаев, умер один человек, количество жертв коронавируса выросло до 296. Население острова составляет порядка 800 тысяч человек.
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