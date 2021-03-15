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Кипр после 18 марта останется закрытым для украинских туристов

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Кипр после 18 марта останется закрытым для украинских туристов

Республика Кипр останется закрытой для туристов из Украины. Об этом говорит новый реестр деления государств мира на категории в зависимости от складывающейся в них эпидемической ситуации, который в понедельник опубликовало министерство здравоохранения страны.

В новый список, который вступит в силу с 18 марта, внесены лишь минимальные изменения по сравнению с тем, что действует в настоящий момент. Украина остается в этом перечне в числе государств так называемой серой категории, откуда на остров не могут приезжать туристы.

Из стран этой группы приезд на Кипр разрешен только следующим категориям пассажиров: гражданам Кипра и членам их семей, гражданам стран ЕС, гражданам стран Европейской экономической зоны (Исландии, Лихтенштейна, Норвегии) и Швейцарии; лицам, обладающим правом проживания на Кипре; дипломатам и сотрудникам международных миссий; гражданам третьих стран, имеющим право на въезд на территорию Кипра после специального разрешения со стороны властей этого островного государства.

При этом все эти граждане должны либо иметь при себе сертификат об отрицательном результате теста на коронавирус, сданном не ранее чем за 72 часа до вылета, либо в качестве альтернативы пройти этот тест уже в кипрском аэропорту за свой счет. Затем им придется провести 14 дней в самоизоляции. Этот срок может быть сокращен до 10 дней, если на десятый день пребывания в карантине они захотят сдать за свой счет новый тест на коронавирус и он покажет отрицательный результат. Этот результат следует отправить на электронный адрес monada@mphs.moh.gov.cy.

Согласно новому реестру вместе с Украиной с «серую» группу стран, откуда на остров нет доступа туристам, попали Великобритания, Израиль, ОАЭ, Россия, Иордания, Ливан, Египет, Белоруссия и Руанда.

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Официально Кипр открылся с 1 марта для туристов из стран Евросоюза, хотя поток гостей на остров из этих стран де-факто не возобновился в связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией, складывающейся как в большинстве стран европейского сообщества, так и на самом острове, где для местного населения все еще действует карантинный режим.

10 марта председатель кипрского госкомитета по туризму Саввас Пердиос заявил о том, что с 1 апреля для Кипра формально «начнут открываться» такие ключевые рынки, как Великобритания, Израиль, Россия и Украина, а также Ливан, ОАЭ, Бахрейн и Катар. Он добавил, что в настоящий момент Кипр с учетом складывающейся эпидемической ситуации не ожидает прибытия туристов из вышеперечисленных стран, но госкомитет по туризму хотел бы дать понять указанным рынкам, что к апрелю остров будет открыт для резервирования мест в отелях на предстоящее лето.

Хотя распределение стран по категориям — это прерогатива министерства здравоохранения, а не госкомитета по туризму, Пердиос дал понять, что теоретическая возможность занесения восьми названных им государств в число стран, откуда туристам разрешен доступ на Кипр, и, соответственно, вывода Украины из «серой» категории с 1 апреля, существует.

Впрочем, это решение, если оно действительно будет принято, должно будет найти отражение в соответствующем постановлении Совета министров и в очередном реестре категоризации стран по версии Минздрава Республики Кипр.

Кипр, карантин
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