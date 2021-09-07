В Праге воевавшего на Донбассе чеха приговорили к 20 годам тюрьмы

Принимавший участие в боевых действиях на Донбассе гражданин Чехии Иржи Урбанек заочно приговорен во вторник горсудом Праги к 20 годам тюрьмы по статье «терроризм», сообщило сетевое издание Idnes.
«Урбанек воевал в Украине на стороне сепаратистов. Городской суд в Праге во вторник приговорил его к 20 годам тюрьмы за терроризм. Дело рассматривалось в отсутствие обвиняемого, с ним не был в контакте и выделенный ему адвокат», — говорится в сообщении.
По данным суда, Урбанек уехал на Донбасс в 2015 году с целью выступить на стороне противников Киева и участвовал в их операциях до конца января 2018 года. Помимо участия в караульной службе Урбанек, согласно собственным сообщениям в соцсетях, подключался к боевым действиям против украинской армии.
Прокурор в заключительной речи на суде предложил осудить Урбанека на 20 лет, однако адвокат обвиняемого выразил сомнения в правовой классификации действий подзащитного и несогласие со сроком тюремного наказания. Адвокат также поставил под вопрос возможность использования записей обвиняемого в Facebook в качестве доказательства его участия в боевых операциях и предложил оправдать Урбанека или смягчить наказание, если суд признает его виновным.
Тем не менее, суд согласился с доводами обвинения. По словам судьи Ганы Крестиновой, представленные доказательства были убедительными, к тому же обвиняемый никак не опровергал свое участие в боевых действиях. «Уже одно только вхождение в состав этих подразделений и участие в их функционировании делает его виновным в совершении данных преступлений», — подчеркнула судья.
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