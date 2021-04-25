Сайт Белорусской АЭС взломали

Сайт БелАЭС взломан неизвестными, опубликованное на нем сообщение является фейком, сайт восстанавливают специалисты, заявила в воскресенье пресс-служба Минэнерго Беларуси.

«Сегодня сайт БелАЭС был взломан неизвестными. Кем именно — сейчас выясняют специалисты. Опубликованная в сообщении информация является фейком. В настоящее время сайт восстанавливают, какое-то время он будет недоступен», — говорится в заявлении пресс-службы в Telegram-канале Минэнерго.

В воскресенье на официальном сайте БелАЭС появилась сообщение провокационного характера, якобы размещенное «небезразличными сотрудниками» станции.