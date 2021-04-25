В Германии поддержали идею поставки в Украину оборонительного вооружения, — посол Мельник

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что немецкие парламентарии впервые поддержали идею передачи Украине партии летального вооружения после того, как заявили о готовности остановить строительство газопровода «Северный поток-2» ради сохранения мира в Украине. Об этом Мельник написал в своем Twitter-аккаунте.

«Впервые влиятельный политик, член президии ХДС (Христианско-демократический союз, партия в Германии — ред.), председатель Комитета по вопросам иностранных дел Бундестага Норберт Реттген поддержал идею предоставления Украине оборонительного вооружения», — написал украинский посол.

Мельник также поблагодарил немецкого политика и подчеркнул, что в Украине ожидают конкретных действий от Берлина.

Стоит отметить, что по информации немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitun, против предоставления Украине вооружения якобы выступает министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

При этом глава оборонного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила ранее, что имеет открытую позицию в вопросе поставки вооружения.

Как сообщали Українські Новини, Комитет по иностранным делам Сената США поддержал законопроект, который увеличивает ежегодную военную помощь Украине до 300 млн долларов.