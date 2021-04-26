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В РФ украинцу дали 10 лет колонии за «шпионаж»

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В РФ украинцу дали 10 лет колонии за «шпионаж»

Гражданин Украины приговорен к 10 годам лишения свободы за попытку вывезти в Украину запчасти к зенитно-ракетному комплексу С-300. Об этом сообщили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

«Определением Третьего апелляционного суда общей юрисдикции оставлен без изменений и вступил в законную силу приговор Краснодарского краевого суда в отношении гражданина Украины Марченко А. В. за совершение преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ („Шпионаж“). Решением суда он приговорен к лишению свободы на 10 лет с отбыванием срока в колонии строгого режима», — сообщили в российской ФСБ.

Марченко в мае 2018 года якобы получил от сотрудника Службы внешней разведки Украины Петра Хоменко задание на приобретение в России клистронов — запасных частей, используемых в зенитно-ракетных комплексах С-300 и денежные средства в размере 163 тыс. долларов для реализации замысла. «Секретные изделия предполагалось передать украинскому спецэкспортеру военной техники государственной компании „Укроборонсервис“ через фирму-посредника в Македонии», — указали в ФСБ.

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Марченко был задержан в апреле 2019 года.

шпионаж, ФСБ
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