Майора Черноморского флота РФ осудили за шпионаж в пользу Украины

Майора Черноморского флота РФ Дмитрия Долгополова и его сожительницу Анну Сухоносову осудили в России на десять и девять лет соответственно за государственную измену. Об этом сообщается на сайте ФСБ России.

Согласно сообщению, 28 февраля Северо-Кавказский окружной военный суд, в соответствии со ст. 275 УК РФ, признал виновным Долгополова в выдаче государственной тайны, а Сухоносову — в шпионаже в пользу Украины.

В российском ведомстве уверяют, что на суде оба обвиняемых признали свою вину и раскаялись в содеянном.

Российские спецслужбы установили, что Сухоносова, якобы завербованная полковником Главного управления разведки Минобороны Украины, добилась сотрудничества военнослужащего Долгополова с украинской стороной. Отмечается, что за содействие он получал денежное вознаграждение. Среди передаваемых им сведений были данные о деятельности частей и соединений Черноморского флота.

О том, что Долгополова и Сухорукову задержали в РФ по подозрению в передаче Украине секретов Черноморского флота, стало известно в конце сентября 2017 года.