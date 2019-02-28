Майора Черноморского флота РФ осудили за шпионаж в пользу Украины

Майора Черноморского флота РФ Дмитрия Долгополова и его сожительницу Анну Сухоносову осудили в России на десять и девять лет соответственно за государственную измену. Об этом сообщается на сайте ФСБ России.
Согласно сообщению, 28 февраля Северо-Кавказский окружной военный суд, в соответствии со ст. 275 УК РФ, признал виновным Долгополова в выдаче государственной тайны, а Сухоносову — в шпионаже в пользу Украины.
В российском ведомстве уверяют, что на суде оба обвиняемых признали свою вину и раскаялись в содеянном.
Российские спецслужбы установили, что Сухоносова, якобы завербованная полковником Главного управления разведки Минобороны Украины, добилась сотрудничества военнослужащего Долгополова с украинской стороной. Отмечается, что за содействие он получал денежное вознаграждение. Среди передаваемых им сведений были данные о деятельности частей и соединений Черноморского флота.
О том, что Долгополова и Сухорукову задержали в РФ по подозрению в передаче Украине секретов Черноморского флота, стало известно в конце сентября 2017 года.
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