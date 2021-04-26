Индия установила уже пятый подряд мировой антирекорд по числу заболевших

Индия зарегистрировала за 24 часа 352 991 новый случай инфицирования коронавирусом, что стало очередным, пятым подряд мировым антирекордом суточного прироста заразившихся. Индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи сообщило в понедельник, что общее число инфицированных за все время эпидемии в стране достигло 17 313 163.
Суточный рост количества инфицированных в Индии пятый день подряд демонстрирует рекордные показатели. В воскресенье Минздрав страны сообщал о 349 691 заразившемся за 24 часа, в субботу — о 346 786, в пятницу этот показатель составлял 332 730, а в четверг — 314 835.
За последние 72 часа страна зарегистрировала около 1 млн новых инфицированных: о том, что количество заболевших превысило 16 млн, индийский Минздрав сообщал 23 апреля.
Число летальных исходов возросло за 24 часа на 2 812, этот показатель также демонстрирует рост — в воскресенье сообщалось о 2 767 заболевших. Всего число смертельных случаев достигло 195 123.
На лечении в стране сейчас находятся 2 813 658 пациентов с коронавирусом, что на 130 907 больше, чем сутками ранее.
Великобритания, Германия, Израиль, США, Франция выразили готовность помочь Индии в трудной ситуации, представив кислород, сопутствующее медицинское оборудование, некоторые медикаменты.
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