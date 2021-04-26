Арахамия попросил у Конгресса США военной поддержки

Председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия обратился к Конгрессу США с просьбой о дальнейшей поддержке Украины в связи с наращиванием российских войск вдоль украинских границ, сообщается на сайте партии в понедельник.
«В частности, Арахамия выразил надежду, что в ближайшее время Украина сможет получить военную помощь со стороны США благодаря принятию Соединенными Штатами двухпартийного проекта закона „О партнерстве с Украиной в сфере безопасности“ (Ukraine Security Partnership Act). Он предусматривает увеличение ежегодной военной помощи в $300 млн, включая предоставление летального оружия», — отмечается в сообщении.
Арахамия подчеркнул, что Украина продолжает прилагать усилия для углубления своего участия в Евро-Атлантическом альянсе.
«В течение последних двух лет украинский парламент сделал заметные шаги для внедрения реформ, способствующих демократическим процессам, борьбе с коррупцией и приведению наших Вооруженных сил в соответствие со стандартами НАТО», — отметил Арахамия.
Глава фракции «Слуга народа» также обратил внимание на то, что власти Украины активизируют диалог по поводу Крыма с помощью инициативы «Крымская платформа», и призвал американскую сторону и всех международных партнеров присоединиться к диалогу.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016