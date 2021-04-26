Арахамия попросил у Конгресса США военной поддержки

Председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия обратился к Конгрессу США с просьбой о дальнейшей поддержке Украины в связи с наращиванием российских войск вдоль украинских границ, сообщается на сайте партии в понедельник.

«В частности, Арахамия выразил надежду, что в ближайшее время Украина сможет получить военную помощь со стороны США благодаря принятию Соединенными Штатами двухпартийного проекта закона „О партнерстве с Украиной в сфере безопасности“ (Ukraine Security Partnership Act). Он предусматривает увеличение ежегодной военной помощи в $300 млн, включая предоставление летального оружия», — отмечается в сообщении.

Арахамия подчеркнул, что Украина продолжает прилагать усилия для углубления своего участия в Евро-Атлантическом альянсе.

«В течение последних двух лет украинский парламент сделал заметные шаги для внедрения реформ, способствующих демократическим процессам, борьбе с коррупцией и приведению наших Вооруженных сил в соответствие со стандартами НАТО», — отметил Арахамия.

Глава фракции «Слуга народа» также обратил внимание на то, что власти Украины активизируют диалог по поводу Крыма с помощью инициативы «Крымская платформа», и призвал американскую сторону и всех международных партнеров присоединиться к диалогу.