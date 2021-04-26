Большинство украинцев считают курс развития страны неправильным

Направление развития событий в стране считают неправильным 68% украинских граждан, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Украинским институтом будущего (UIF) при содействии «Нью Имидж маркетинг групп» с 9 по 18 апреля и презентованным в информационном агентстве «Интерфакс-Украина» в понедельник.
По данным соцопроса, правильными события в Украине называют лишь 17% опрошенных и еще 15% не могут определиться.
Одной из самых актуальных проблем в Украине 40% опрошенных называли войну на Донбассе, 36% связали проблемы с низкими зарплатами и пенсиями, 31% — с коррупцией, 29% — с высокими коммунальными тарифами, 27% — с пандемией.
56% граждан уверены, что их права и свободы не нарушаются, 44% отметили, что такие нарушения присутствуют.
В случае нарушения их прав граждане выбрали бы преимущественно мирные и ненасильственные методы для защиты своих прав и свобод. В первую очередь это сбор подписей (26%), санкционированные митинги и акции (22%), электронные петиции (16%). Единственным среди наиболее популярных способов протеста, который выходит за пределы санкционированных, является перекрытие дорог (15%). В целом же радикальные акции набирают не более 5-6% и существенно отстают от умеренных мер.
Количество граждан, которые не готовы защищать свои права, с марта осталось почти неизменным (41%).
Социологическое исследование проводилось методом face-to-face по структурированной интерактивной анкете. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Объем выборочной совокупности составил 2400 респондентов.
Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.
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