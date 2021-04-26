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Apple проинвестирует в США почти полтриллиона долларов

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Apple проинвестирует в США почти полтриллиона долларов

Apple увеличит инвестиции в США на 20% в течение следующих пяти лет, выделив $430 млрд на разработку микросхем нового поколения и внедрение сетей 5G по всей стране, сообщила компания. Кроме того, за этот период производитель iPhone планирует создать 20 тыс. новых рабочих мест в США.

Компания направит более $1 млрд на строительство нового офиса и инженерного центра в Северной Каролине. Там до 3 тыс. сотрудников будут работать над технологиями машинного обучения, искусственного интеллекта, заниматься разработкой программного обеспечения и исследованиями в других областях.

Сейчас Apple обеспечивает более 2,7 млн рабочих мест в 50 штатах. Apple — крупнейший налогоплательщик в США, только за последние пять лет компания заплатила почти $45 млрд налогов.

Вклад компании в экономику США в размере $430 млрд будет включать инвестиции в собственные центры обработки данных, капитальные затраты внутри страны и другие внутренние расходы, включая десятки проектов Apple TV+ в 20 штатах, создание тысяч рабочих мест и поддержку творческой индустрии. Компания также сообщила, что за последние три года ее инвестиции в экономику страны превысили первоначальную пятилетнюю цель в размере $350 млрд, установленную в 2018 году.

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Ранее Джо Байден представил план для развития инфраструктуры в США на $2 трлн. Пакет помощи предполагает вложения в американское производство, транспортную инфраструктуру, модернизацию школ, расширение сетей широкополосного интернета и т. д.

Деньги на программу планируется получить от повышения налогов для корпораций. Для финансирования программы Байден, в частности, хочет увеличить налоги для корпораций с 21 до 28%, а также поднять налог на зарубежные прибыли компаний. Повышение налогов может стать самым значительным в стране за последние 28 лет.

Apple, инвестиции
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