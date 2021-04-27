Зеленский поедет в Польшу, а Дуда посетит Украину на День независимости

Президент Польши Анджей Дуда планирует посетить Украину на День независимости 24 августа, президент Украины Владимир Зеленский намерен отправиться в Польшу 3 мая, сообщил глава управления международной политики президента Польши Кшиштоф Щерский после встречи с советником президента Украины по иностранным делам Игорем Жовквой.
«3 мая президент Украины примет участие в праздновании 230-летия принятия Конституции и встретится с президентом Анджеем Дудой. Щерский также сообщил, что Анджей Дуда посетит Украину с ответным визитом в августе, во время празднования Дня независимости страны», — говорится в сообщении на сайте президента Польши в понедельник.
Щерский и Жовква также обсудили действия российской армии в Черном море и на востоке Украины.
В частности, Щерский заявил, что объявленный Москвой вывод российских войск, сосредоточенных на границе с Украиной, был лишь разовым перемещением.
«Осталась экипировка, атакующие способности. Мы имеем дело с умеренным выводом войск. Украинская сторона рассматривает эту ситуацию как паузу в напряженной ситуации», — сказал Щерский.
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