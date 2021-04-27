Из-за позиции Венгрии пришлось смягчить жесткую декларацию Вышеградской четверки против России и с поддержкой Украины

Страны Вышеградской четверки — Чехия, Польша, Словакия и Венгрия — в понедельник, 26 апреля, одобрили официальное заявление, осуждающее недавно раскрытую российскую секретную операцию в Чехии, а именно взрыв склада боеприпасов в 2014 году.

Однако страны отвергли более жесткую версию заявления, которую премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своей гораздо более дружественной позицией по отношению к Москве, счел неприемлемой, пишет Euractiv.

Первоначальная версия декларации, разработанная Польшей, была намного жестче и включала призыв к отмене проекта газопровода «Северный поток — 2» плюс выражала решительную поддержку Украине и Беларуси. В первой версии заявления говорилось, что «Северный поток — 2» отрицательно скажется на энергетической безопасности Европы.

Словакия уже решила выслать трех российских дипломатов в знак солидарности с Чехией, а Польша давно в дипломатической ссоре с Россией.

Россия выслала пять сотрудников посольства Польши в Москве после того, как Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон грата за нарушение их дипломатического статуса. Венгрия пока не объявила о подобных шагах против России.

Орбан, в отличие от своего польского коллеги, поддерживает хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным и открыто критикует санкции против России в связи с попыткой аннексией Крыма. Венгрия сегодня является единственной страной ЕС, использующей российскую вакцину против COVID-19 «Спутник V».

Из-за позиции Венгрии окончательную декларация солидарности В4 с Чехией была сокращена.