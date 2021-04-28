После победы Байдена в мире улучшилось отношение к США

Отношение к Соединенным Штатам почти за 100 дней, прошедших после инаугурации президента США Джо Байдена, улучшилось в большинстве стран. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованного компанией Morning Consult.
В своем исследовании сотрудники компании опросили взрослых жителей 14-ти стран, и в 12-ти из них отношение к США после прихода Байдена изменилось к лучшему, в целом показатель вырос на 9 процентных пунктов.
Лучше всего политические изменения восприняли в Германии, где образ США за три месяца работы новой администрации улучшился на 47 процентных пунктов. В России, несмотря на ухудшение отношений между двумя странами, облик США при администрации Байдена у жителей РФ немного улучшился — с 20 января процент респондентов, которые благосклонно относятся к Соединенным Штатам, увеличился с 40% до 43%.
Самые негативные изменения в общественном восприятии США произошли в Китае, где с приходом администрации Байдена отношение к стране ухудшилось на 13 процентных пунктов. В целом 74% жителей КНР воспринимают США негативно, 9% не имеют определенного мнения и лишь 17% относятся к стране положительно.
В Индии к США хорошо относятся 79% опрошенных, они продемонстрировали чуть большую лояльность, чем сами жители США — в своей стране к переменам позитивно относятся 78% респондентов.
В опросе, который проводился с 16 по 25 апреля, приняли участие не менее 1 100 жителей каждой страны, участвовавшей в исследовании.
Инаугурация Байдена после победы на президентских выборах состоялась 20 января. Сотый день его работы на посту главы американской администрации приходится на 29 апреля.
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