Киев с 1 мая ослабляет карантин, с 5 мая заработают школы

Местные власти Киева приняли решение ослабить локдаун в городе. В Киеве отменяют спецпропуска в общественном транспорте.

Об этом сообщил во время брифинга мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, школы и детские сады тоже восстанавливают свою работу, но с 5 мая. Также общественный транспорт сможет работать без спецпропусков с 1 мая.

«Об ограничениях. Сегодня утром комиссия ТЭР и ЧС приняла решение об ослаблении противоэпидемиологических мер в столице. Мы надеемся, что государственная комиссия ТЭР и ЧС примет решение о выходе столицы с „красной“ зоны», — заявил Кличко.

Также с 1 мая возобновят работу учреждения торговли, ТРЦ, рынки, ярмарки, кафе, рестораны и фитнес-центры.

«Впрочем, владельцы этих заведений должны понимать, что работать только с соблюдением всех норм безопасности! Это в ваших интересах, ибо, если ситуация снова ухудшится, — новых ограничений не избежать!» — подчеркнул Кличко.

Столичный мэр также рассказал, что возобновят свою работу и Центры предоставления административных услуг, однако, принимать посетителей они будут по предварительной записи через электронные сервисы.

«Со следующей среды, 5 мая, город восстановит учебный процесс в учреждениях общего образования, дошкольного и в высших учебных заведениях. Также в столице восстановят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год», — резюмировал мэр Киева.

По словам Кличко, локдаун в Киеве дал положительные результаты, и количество новых случаев заболевания начало снижаться. Но в столице до сих пор много смертельных случаев от коронавируса и тяжелых больных.

Напомним, в Украине выявили 9590 новых случаев коронавируса за минувшие сутки. Больше всего новых заражений в Киеве, Донецкой и Харьковской областях.