Киев с 1 мая ослабляет карантин, с 5 мая заработают школы

Местные власти Киева приняли решение ослабить локдаун в городе. В Киеве отменяют спецпропуска в общественном транспорте.
Об этом сообщил во время брифинга мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, школы и детские сады тоже восстанавливают свою работу, но с 5 мая. Также общественный транспорт сможет работать без спецпропусков с 1 мая.
«Об ограничениях. Сегодня утром комиссия ТЭР и ЧС приняла решение об ослаблении противоэпидемиологических мер в столице. Мы надеемся, что государственная комиссия ТЭР и ЧС примет решение о выходе столицы с „красной“ зоны», — заявил Кличко.
Также с 1 мая возобновят работу учреждения торговли, ТРЦ, рынки, ярмарки, кафе, рестораны и фитнес-центры.
«Впрочем, владельцы этих заведений должны понимать, что работать только с соблюдением всех норм безопасности! Это в ваших интересах, ибо, если ситуация снова ухудшится, — новых ограничений не избежать!» — подчеркнул Кличко.
Столичный мэр также рассказал, что возобновят свою работу и Центры предоставления административных услуг, однако, принимать посетителей они будут по предварительной записи через электронные сервисы.
«Со следующей среды, 5 мая, город восстановит учебный процесс в учреждениях общего образования, дошкольного и в высших учебных заведениях. Также в столице восстановят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год», — резюмировал мэр Киева.
По словам Кличко, локдаун в Киеве дал положительные результаты, и количество новых случаев заболевания начало снижаться. Но в столице до сих пор много смертельных случаев от коронавируса и тяжелых больных.
Напомним, в Украине выявили 9590 новых случаев коронавируса за минувшие сутки. Больше всего новых заражений в Киеве, Донецкой и Харьковской областях.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016