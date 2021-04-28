В Китае мужчина с ножом напал на детский сад – 18 человек пострадали

Неизвестный с ножом совершил нападение на детский сад в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Об этом сообщает Xinhua.

По предварительным данным, в результате инцидента в городе Бэйлю пострадали 18 человек, в том числе 16 детей и два воспитателя.

По данным СМИ, все пострадавшие сейчас госпитализированы. Двое детей получили тяжелые ранения.

Подозреваемый в нападении на детский сад задержан. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, осенью мужчина ранил ножом четырех школьников в китайской провинции Хунань.