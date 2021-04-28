Россия высылает сотрудников посольств сразу 4 стран

МИД России высылает двух сотрудников посольства Литвы, а также по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. Кроме того, персонами нон грата признаны три сотрудника посольства Словакии в Москве. Все они должны покинуть территорию России в семидневный срок.

Послов Латвии и Литвы Мариса Риекстиньша и Эйтвидаса Баярунаса, а также временного поверенного в делах Эстонии Пирета Рейнтамма Бенно вызвали в МИД России сегодня, 28 апреля. Им заявили «решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих прибалтийских государствах». Также дипломатам заявили, что «Вильнюс, Рига и Таллин продолжают проводить открыто враждебный курс в отношении нашей страны, прикрываясь в данном случае псевдосолидарностью с огульными действиями Чехии в отношении России». «Основываясь на принципе взаимности, потребовали, чтобы два сотрудника посольства Литвы, а также по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии покинули территорию Российской Федерации в семидневный срок»,— говорится в сообщении.

Отдельно сообщается, что в российское внешнеполитическое ведомство был вызван посол Словацкой Республики Любомир Регак. Ему также был заявлен «решительный протест в связи с необоснованным объявлением словацкой стороной персонами нон грата трех сотрудников посольства России в Братиславе по абсурдному и надуманному обвинению в противоправной деятельности». «Любомиру Регаку сообщено, что в качестве ответной меры три сотрудника посольства Словакии в Москве объявляются персонами. Им предписано до истечения дня 5 мая 2021 года покинуть территорию Российской Федерации. Послу вручена соответствующая нота»,— сказано в сообщении.

Несколько дней назад Словакия, Латвия, Литва и Эстония объявили о высылке российских дипломатов. Словакия выслала трех граждан РФ, Литва — двух, Латвия и Эстония — по одному. Решение было принято в знак солидарности с Чехией, выславшей 18 дипломатов РФ после заявления о причастности Москвы к взрыву в Врбетице в 2014 году. МИД РФ заявил, что ответит на действия прибалтийских стран и Словакии в ближайшее время.