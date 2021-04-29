Индия опять установила мировой рекорд по числу новых случаев COVID-19

В Индии выявлено 379 257 случаев заражения коронавирусом за сутки, следует из данных правительства страны. 3645 человек умерли. Это рекордные значения с начала пандемии. Общее число зараженных в стране достигло 18 376 524 человек.

Последние дни Индия почти ежедневно демонстрирует рекордные результаты по числу заболевших COVID-19, предыдущий раз рекордные значения по числу заболевших зафиксировали в стране накануне, 28 апреля. Тогда было выявлено 360 960 случаев заболевания COVID-19 за сутки.

Индия занимает второе место по числу зараженных, уступая только США.

22 апреля Индия впервые установила мировой рекорд заболеваемости за сутки — 314,8 тыс. новых случаев, затем она его несколько раз превосходила — 23-го (+332,7 тыс.), 24-го (+346,7 тыс.), 25-го (+349,6 тыс.) и 26 апреля (+352,9 тыс.). Небольшое снижение числа новых случаев было только 27-го числа (+323 тыс.). Премьер-министр Нарендра Моди описывал эту эпидемическую ситуацию как «коронавирусный шторм». По данным Reuters, вспышку заболеваемости мог вызвать новый, индийский вариант вируса.