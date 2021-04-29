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Коболев покидает «Нафтогаз», но оспорит свое увольнение в суде

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Коболев покидает «Нафтогаз», но оспорит свое увольнение в суде

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев не намерен «устраивать цирк» и оставляет ключи от своего кабинета Юрию Витренко, который вступает в эту должность в четверг.

«Я оставляю ключи от кабинета Юрию Витренко. Последняя удовольствие, которое позволил себе как глава „Нафтогаза“: подписал решение о начале сейсмических работ на Черноморском шельфе», — написал Коболев на своей странице в Фейсбуке.

Он отметил, что у него есть претензии к решениям Кабинета министров в среду, которыми фактически поставлен крест на реформе корпоративного управления.

«Одно вчерашнее решение правительства отправляет на помойку все наработки. И против этого мы еще готовы повоевать. Важно пояснить. Я не намерен устраивать цирк и подставлять под удар „Нафтогаз“. Сейчас основная задача команды — сохранить динамику работы, которая установилась у нас в последнее время, и обеспечить развитие добычи, розничного бизнеса и других стратегических направлений группы», — добавил Коболев.

В то же время, согласно сообщению на странице НАК «Нафтогаз Украины» в «Фейсбук», Коболев при общении с коллективом компании сообщил о намерении оспорить в суде свое увольнение.

«Андрей Коболев намерен обжаловать свое увольнение, однако подчеркнул, что эти процессы не повлияют на работу группы», — говорится в сообщении.

«Я благодарю всех за семь невероятных лет совместной работы, желаю успеха и уверяю, что остаюсь в Украине и не собираюсь никуда эмигрировать, как пишут некоторые СМИ. Отмечу, что претензий к качеству нашей работы ни у кого нет, и мы можем гордиться тем, что делали», — цитирует пресс-служба «Нафтогаза» его слова.

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Как сообщалось, Кабинет министров Украины в рамках общего собрания акционеров НАК «Нафтогаза Украины» 28 апреля 2021 года признал неудовлетворительной работу наблюдательного совета и правления компании.

КМУ досрочно прекратил полномочия главы правления «Нафтогаза» Коболева, уволив его с должности с 28 апреля, и избрал и назначил главой компании Витренко с 29 апреля сроком на один год.

Нафтогаз України, Андрей Коболев
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