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Разумков резко раскритиковал шествие в честь дивизии «Галиция»

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Разумков резко раскритиковал шествие в честь дивизии «Галиция»

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает недопустимым проведение шествий, популяризирующих войска СС, и считает марш в честь создания дивизии «Галиция» нарушением закона.

«Отношусь плохо (к маршу в честь создания дивизии „Галиция“, прошедшего 28 апреля в Киеве — Ред.). К сожалению, любое нарушение закона — пропаганда нацизма, пропаганда войск Вермахта — на территории нашего государства не прибавляет нам ни внутри общества, ни за границами нашей страны», — сказал Разумков на брифинге в четверг в Киеве.

По его словам, в Украине помнят и знают события Второй мировой войны и «сегодня точно Украине не надо популяризировать войска СС, в том числе дивизию СС «Галиция».

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Напомним, что вечером в среду несколько сотен активистов провели в Киеве «марш вышиванок», посвященный годовщине создания в период Второй мировой войны дивизии войск СС «Галиция».

Дмитрий Разумков, дивизия Галичина
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