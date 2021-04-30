В Кремле заявили об отсутствии конкретики по встрече Путина с Зеленским

В Кремле по-прежнему не располагают конкретной информацией по поводу возможной встречи президентов РФ и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского, в том числе в Ватикане.
«К сожалению, не могу с вами поделиться никакой конкретикой на этот счет», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в пятницу.
На вопрос, есть ли у Кремля возражения против Ватикана как возможного места встречи, Песков сказал: «В рабочем или официальном порядке нам должны быть переданы и озвучены какие-то конкретные предложения. Пока нет ничего — ни по повестке дня, ни по чему».
«Возможно, президент Зеленский принимает самоличные решения и быстро их формулирует, но у нас есть процедура формирования позиции по текущим вопросам», — отметил пресс-секретарь.
«Принято, что заранее обмениваются какими-то идеями, потом после формулирования позиций собираются и ведут переговоры. Мы ждем, когда какие-то предложения поступят», — пояснил Песков.
На вопрос, будут ли проходить контакты по линии главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака, Песков напомнил слова президента Зеленского, что он даст поручение своему Офису связаться с Администрацией президента РФ. «Эта связь осуществляется по каналам Ермак-Козак», — отметил Песков.
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