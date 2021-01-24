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У Зеленского в 2021 году ждут экономический рост

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У Зеленского в 2021 году ждут экономический рост

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко прогнозирует, что в 2021 году украинская экономика начнет восстанавливаться благодаря положительным тенденциям на внешних рынках и монетарной политике НБУ, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

«Если говорить вообще о 2021, мы ожидаем, что это будет год экономического роста, год постепенного восстановления и всей глобальной экономики, и, конечно, украинской экономики», — говорится в сообщении, на сайте Офиса президента Украины в воскресенье.

Советник президента Украины отметил улучшение ситуации на мировых финансовых рынках.

«После окончания избирательной кампании в США и в недавней инаугурации 46-го президента США Джо Байдена пошли в рост все фондовые рынки, а это значит, что и кредиторы, и инвесторы начали проявлять активность. Вообще международные рынки выросли более чем на 15% за это время. Это означает, что инвесторы, которые ранее искали „тихие гавани“, сейчас начинают искать возможности для инвестирования. Это означает, что Украина, которая находится в группе стран с развивающимися рынками, может уже активно конкурировать за ресурс и рассчитывать на глобальный заход инвестиций», — отметил он.

Еще одним дополнительным импульсом для экономического роста, по словам Устенко, могут быть государственные программы стимулирования экономики, такие как «Большое строительство», и сооружение крупных инфраструктурных объектов, ведь это способствует появлению рабочих мест, поддерживает отечественное машиностроение и др.

«Кроме того, есть прогноз, что в 2021 году мир выйдет из кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Украина начнет получать вакцину. Постоянно ведутся переговоры со стороны Минздрава, президент Украины общается с лидерами иностранных государств о возможности получения Украиной вакцины, и есть надежда, что это будет реализовано достаточно быстро», — подчеркнул Устенко.

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По мнению советника президента Украины по экономическим вопросам все эти факторы будут способствовать выходу украинской экономики на траекторию восстановления,

«Восстановительная траектория будет в 2021 году на уровне 4-4,5% роста. Возможно, рост будет даже больше, если удастся активно привлекать в экономику инвестиционный ресурс — и не только извне, но и внутри страны», — подытожил Устенко.

ВВП, Олег Устенко
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