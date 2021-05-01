В Украине за сутки чуть более 8 500 новых случаев инфицирования Covid-19

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 8 549 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших — 14 956 человека, умерло 351 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«8 549 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 1 мая 2021 года. В частности, заболели 374 ребенок и 145 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 3 051 человек; летальных случаев — 351; выздоровело — 14 956 человека», — написал Степанов на своей странице в Facebook в субботу з утром.

Днем ранее, 30 апреля зафиксировано 10 072 новых случая инфицирования COVID-19, 29 апреля было зафиксировано 11 627 новых случаев инфицирования COVID-19, 28 апреля сообщалось о 9 590 новых больных коронавирусной болезнью.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 2 078 086 человек, 44 436 пациентов скончались, 1 670 481 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (745), Харьковской (730), г. Киев (671), Донецкой (570) и Черкасской (537) областях.

За сутки 30 апреля 2021 года в Украине привито 49 985 человек, 752 295 человек привито с начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 260 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).