В Индии опять выявили рекордное с начала пандемии число случаев COVID-19

Суточный прирост выявленных заражений коронавирусной инфекцией в Индии составил 401 993 за сутки, скончались 3 523 человек, это максимальные показатели с начала пандемии, сообщает Минздрав страны.

Таким образом, число новых заболевших уже десятый день подряд превышает 300 тысяч человек.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным Минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 19,1 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 15,6 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 211 тысяч человек.

Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, в результате чего число лечащихся от COVID-19 выросло до более чем 3,2 миллиона.

При этом по данным Минздрава на субботу, прививку от коронавируса в Индии получили более 154 миллионов человек, только за последние сутки число вакцинированных выросло на 2,7 миллиона.