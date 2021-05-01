В Украине первую дозу вакцины получили уже 750 тысяч человек

В Украине за минувшие сутки вакцинированы от COVID-19 49985 человек, сообщает Минздрав в субботу.
С начала прививочной кампании вакцинированы 752 295 человек, из них получили одну дозу — 752 293 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 260 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).
Вакцинацию проводили 36 мобильных бригад по иммунизации и 1838 пунктов прививки.
По состоянию на 30 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 506 067 человек.
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