В Армении начали процедуру роспуска парламента

Правящая фракция парламента Армении «Мой шаг» выдвинула кандидатуру исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна на пост премьера для начала процедуры роспуска парламента и проведения внеочередных выборов.
«Проведение внеочередных выборов возможно только в одном случае — если парламент дважды не изберет премьер-министра. Именно поэтому мы выдвигаем на пост премьер-министра республики Армения Никола Пашиняна», — заявила глава фракции Лилит Макунц.
Ранее Пашинян заявил, что уходит в отставку для проведения в стране внеочередных парламентских выборов. Он отметил, что в предвыборный период продолжит исполнять обязанности главы правительства. До этого Пашинян анонсировал проведение внеочередных парламентских выборов 20 июня.
Согласно армянскому законодательству, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее, чем через 30 дней, и не позднее, чем через 45 дней после роспуска парламента. Механизм роспуска может быть формально запущен после отставки. Парламент будет распущен, если в течение двух недель депутаты дважды не изберут премьера. Пашинян заявлял, что для этого правящая фракция дважды выдвинет его кандидатуру и оба раза не поддержит ее.
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