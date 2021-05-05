Большинство переселенцев с оккупированных территорий остались на Донбассе

В Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных с временно оккупированных территорий лицах на учете состоят более 1,4 миллиона человек. Минсоцполитики опубликовало карту, как они распределились по территории Украины.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«По состоянию на 5 мая 2021 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лиц, учтено 1 466 077 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым», — отмечается в сообщении.
Больше всего переселенцев проживает в Донецкой области — 513 158 человек. На втором месте находится Луганская область — 283 451 человек. Далее следует Киев (164 032), Харьков (136 151), Днепропетровская область (71 626), Киевская область (66 630), Запорожская область (56 426) и Одесская область (38 835).
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