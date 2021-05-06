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В ПЦУ рассказали, о чем Епифаний говорил с Блинкеном

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В ПЦУ рассказали, о чем Епифаний говорил с Блинкеном

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в четверг, 6 мая, встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном на территории Свято-Михайловского Златоверхого монастыря.

«Особое внимание во время короткой, учитывая сжатую и насыщенную программу визита господина Блинкена, но содержательной встречи было уделено вопросу становления Православной церкви Украины, важности устранения искусственных препятствий при свободном, основанном на принципах свободы совести, определении общинами своей принадлежности», — сообщает пресс-служба ПЦУ.

Митрополит Епифаний поблагодарил американскую сторону за поддержку Украины в противодействии внешним вызовам, а также в вопросах защиты свободы совести на оккупированных Россией территориях — в Крыму и на Донбассе

Он также отметил важность усилий США в вопросе консолидации международной поддержки Украины и усиления санкционного давления и сдерживания РФ к восстановлению территориальной целостности Украины.

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Также были обсуждены планы следующих двусторонних контактов.

Блинкен вместе с митрополитом Епифанием приняли участие в церемонии памяти погибших украинских Героев, возложив цветы к Стене памяти. Глава американской дипломатии посетил кафедральный Свято-Михайловский собор.

Епифаний, ПЦУ, Энтони Блинкен
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