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В России зарегистрировали однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт»

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В России зарегистрировали однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт»

В России зарегистрировали однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт», говорится в сообщении Российского фонда прямых инфестиций. Это так же структура, которая производит вакцину «Спутник V».

«Эффективность однокомпонентной вакцины „Спутник Лайт“ составила 79,4% на основании анализа данных с 28 дня после получения иммунизации гражданами РФ в рамках программы массовой вакцинации в период 5 декабря 2020 года — 15 апреля 2021 года. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов», — говорится в сообщении.

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Как сообщили российские чиновники, вакцина «Спутник Лайт» создавалась для быстрого создания популяционного иммунитета при неблагоприятной эпидемиологической ситуации и для использования переболевшими, у которых нет антител или они низкие. По сути она представляет собой первый компонент вакцины «Спутник V».

Спутник V, Спутник Лайт
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