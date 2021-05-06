В России зарегистрировали однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт», говорится в сообщении Российского фонда прямых инфестиций. Это так же структура, которая производит вакцину «Спутник V».

«Эффективность однокомпонентной вакцины „Спутник Лайт“ составила 79,4% на основании анализа данных с 28 дня после получения иммунизации гражданами РФ в рамках программы массовой вакцинации в период 5 декабря 2020 года — 15 апреля 2021 года. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов», — говорится в сообщении.

Как сообщили российские чиновники, вакцина «Спутник Лайт» создавалась для быстрого создания популяционного иммунитета при неблагоприятной эпидемиологической ситуации и для использования переболевшими, у которых нет антител или они низкие. По сути она представляет собой первый компонент вакцины «Спутник V».