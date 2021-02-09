Минюст выставляет на продажу первую колонию

Министерство юстиции и Фонд государственного имущества готовят к приватизации имущественный комплекс Ирпенского исправительного центра (№ 132).

Аукцион планируют объявить в середине февраля, а стартовая цена объекта составляет 220,2 млн грн, передает пресс-служба Минюста.

«Ожидается, что прозрачный аукцион по продаже имущественного комплекса Ирпенского исправительного центра (№ 132) будет объявлен в середине февраля. Объект, стартовая цена которого составляет 220,2 млн грн, открывает множество возможностей как для построения бизнес-центра, логистического комплекса, так и для жилой застройки. Ожидается, что объектом заинтересуется широкий круг инвесторов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Ирпенский исправительный центр — это первый объект, который будет выставлен на прозрачный аукцион.

В Минюсте сообщают, что государственное учреждение «Ирпенский исправительный центр (№ 132)» расположено в центре пгт Коцюбинское, только в 6 км от столичной станции метро «Академгородок». Заведение прекратило свою профильную деятельность еще в августе 2019 года.

Как отметил заместитель председателя Фонда государственного имущества Тарас Елейко, «объект имеет прекрасный инвестиционный потенциал».

«Общая площадь земельного участка составляет 8,3 га. Подведены коммуникации: водоотвод и водоснабжение, электричество и т.п. Рядом — железнодорожная ветка, что позволит новому владельцу обеспечить превосходную логистику. Кроме того, вокруг объекта возведен новый жилой массив, рядом — большой парк, все это создает прекрасные условия для застройки», — сообщил Елейко.

В то же время заместитель министра юстиции Елена Высоцкая отметила, что «в рамках „Большой приватизации тюрем“ планируем выставить на прозрачные аукционы имущество 35-ти исправительных учреждений, находящихся в „законсервированном“ состоянии».

«Каждое из этих заведений, расположенных по всей территории Украины, уже прекратило свою профильную деятельность. Содержать закрытые учреждения, не выполняющие свои функции, — не выгодно для государства, поскольку это миллионы гривен расходов ежегодно», — отметила Высоцкая.

По ее словам, приватизация «законсервированных» исправительных центров не только избавит государство от убытков и обеспечит поступления в бюджет, но и позволит строить новые, современные исправительные центры по европейскому образцу, что улучшит условия содержания в неволе, условия труда для персонала Государственной уголовно-исполнительной службы (ГУИС) и обеспечит безопасность общества.

Как сообщалось, 6 августа 2020 года Министерство юстиции объявило о распродаже имущества пенитенциарной системы.

В конце 2020 года министр юстиции Денис Малюська анонсировал приватизацию не менее четырех тюрем в 2021 году, публикацию комплексного Рейтинга тюрем, открытие новых объектов тюремной инфраструктуры и начало строительства новых следственных изоляторов.