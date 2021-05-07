Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила экстренное применение китайской вакцины Sinopharm от коронавируса. Она рекомендуется для вакцинации людей старше 18 лет.
Об этом на брифинге заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус, передает официальный Twitter организации.
«Сегодня во второй половине дня ВОЗ одобрила использование вакцины Sinopharm Beijing от COVID-19 в чрезвычайных ситуациях, что сделало ее шестой вакциной, получившей одобрение ВОЗ на предмет безопасности, эффективности и качества», — заявил он.
По его словам, это расширяет список вакцин, которые могут быть закуплены по глобальному механизму COVAX. Также решение ВОЗ ускорит получение разрешений национальными регулирующими органами.
«Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации проанализировала имеющиеся данные и рекомендует вакцину для взрослых в возрасте 18 лет и старше по схеме введения двух доз», — добавил Гебрейсус.
Он добавил, что вакцины остаются жизненно важным инструментом, но прямо сейчас их объем и распространение недостаточны для прекращения пандемии.
Напомним, в феврале 2021 года Венгрия стала первой страной в ЕС, которая для вакцинации начала применять китайский препарат от коронавируса компании Sinopharm.
Также вакцинация этим препаратом идет в Беларуси, и Минск даже говорил о намерениях наладить ее производство.
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