В Казани открыли стрельбу в школе, сообщается о девяти погибших

В одной из школ российской Казани произошла стрельба, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники.

По данным источника «Интерфакса» в администрации учебного заведения, в школу проник вооруженный подросток, есть пострадавшие. «Прошел ученик, пронес оружие, ранил одноклассников, как минимум один школьник без признаков жизни», — сообщил он.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах передает, что стрельбу открыли двое неизвестных. «Есть пострадавшие, их число и обстоятельства уточняются», — сообщил собеседник.

Другой источник агентства заявил, что, по предварительным данным, один из стрелявших задержан, им оказался 17-летний подросток. Эти данные подтвердил собеседник «РИА Новости».

Как сообщает «Татар-информ», речь идет о школе № 175, которая расположена на улице Джаудата Файзи.

ТАСС со ссылкой на Министерство образования Татарстана сообщает, что, по предварительным данным, среди детей пострадавших нет. К месту происшествия отправили более 20 бригад скорой помощи.

Позже ТАСС и «Интерфакс» сообщили, что в результате происшествия погибли девять человек.