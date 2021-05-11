В Казани открыли стрельбу в школе, сообщается о девяти погибших

В одной из школ российской Казани произошла стрельба, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники.
По данным источника «Интерфакса» в администрации учебного заведения, в школу проник вооруженный подросток, есть пострадавшие. «Прошел ученик, пронес оружие, ранил одноклассников, как минимум один школьник без признаков жизни», — сообщил он.
ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах передает, что стрельбу открыли двое неизвестных. «Есть пострадавшие, их число и обстоятельства уточняются», — сообщил собеседник.
Другой источник агентства заявил, что, по предварительным данным, один из стрелявших задержан, им оказался 17-летний подросток. Эти данные подтвердил собеседник «РИА Новости».
Как сообщает «Татар-информ», речь идет о школе № 175, которая расположена на улице Джаудата Файзи.
ТАСС со ссылкой на Министерство образования Татарстана сообщает, что, по предварительным данным, среди детей пострадавших нет. К месту происшествия отправили более 20 бригад скорой помощи.
Позже ТАСС и «Интерфакс» сообщили, что в результате происшествия погибли девять человек.
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