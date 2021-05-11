Число погибших при стрельбе в школе в Казани достигло 11

В российской Казани при стрельбе в учебном заведении погибли 11 человек, большинство из них дети, рассказали РИА Новости в экстренных службах региона. Ранее сообщалось о шести, потом — о девяти жертвах.

Двое учеников разбились, выпрыгнув с третьего этажа.

Всего результате стрельбы в школе в Казани пострадали 32 человека, их везут в больницы, сообщил ТАСС во вторник источник в Минпросвещения республики.

По его словам, сигнал с тревожной кнопки в школе в Казани, где произошла стрельба, поступил в 09:25, стрельба началась в 09:20. В школе на тот момент находились 714 детей, около 70 сотрудников, из них 52 педагога.

По предварительным данным, стреляли подростки, одного из них задержали, второй может удерживать заложников.