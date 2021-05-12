Разумков заявил об опасности «Северного потока-2» для стран Европы

Строительство газопровода «Северный поток-2» по дну Балтийского моря представляет серьезную угрозу не только для ЕС и Украины, но и для стабильности ситуации в регионе, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

«Важным аспектом является вопрос безопасности, в том числе экологической, экономической, энергетической безопасности. „Северный поток-2“ мы считаем достаточно серьезной угрозой не только для Европейского Союза, не только для Украины, но и для стабилизации ситуации в регионе, потому что очень хорошо помним, как это использует Российская Федерация. И, к сожалению, для РФ это не экономический, а политический проект, который может привести и к давлению на европейские государства», — сказал Разумков на совместном брифинге с председателем Сейма Литвы Викторией Чмилите-Нильсен в среду, передает Интерфакс-Украина.

В свою очередь председатель литовского сейма подчеркнула, что Литва — друг и партнёр Украины, который безоговорочно признает украинскую независимость и суверенитет, признанный нормами международного права.

«Мы говорили об украинской амбиции касательно участия в проектах Европейского Союза и в НАТО, и мы понимаем, что это та цель, которой стремится достичь Украина и украинский народ, поэтому от нас она будут получать постоянную, стабильную поддержку», — сказала она.

По словам спикера, Литва постоянно на международных площадках и форумах осуждает российскую агрессию в Украине. «Мы это делаем для того, чтобы вопрос российской агрессии всегда был на первом плане в политических актуальностях. Также хочу подчеркнуть, что 27 апреля была принята резолюция в Литовском Сейме, которая осуждает российскую агрессию против Украины и определяет, что это является неприемлемым с учётом международной политики, международного права. Также мы отмечаем, что это в перспективе негативно повлияет на безопасность всего Европейского Союза», — сказала Чмилите-Нильсен.