Разумков заявил об опасности «Северного потока-2» для стран Европы

Строительство газопровода «Северный поток-2» по дну Балтийского моря представляет серьезную угрозу не только для ЕС и Украины, но и для стабильности ситуации в регионе, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
«Важным аспектом является вопрос безопасности, в том числе экологической, экономической, энергетической безопасности. „Северный поток-2“ мы считаем достаточно серьезной угрозой не только для Европейского Союза, не только для Украины, но и для стабилизации ситуации в регионе, потому что очень хорошо помним, как это использует Российская Федерация. И, к сожалению, для РФ это не экономический, а политический проект, который может привести и к давлению на европейские государства», — сказал Разумков на совместном брифинге с председателем Сейма Литвы Викторией Чмилите-Нильсен в среду, передает Интерфакс-Украина.
В свою очередь председатель литовского сейма подчеркнула, что Литва — друг и партнёр Украины, который безоговорочно признает украинскую независимость и суверенитет, признанный нормами международного права.
«Мы говорили об украинской амбиции касательно участия в проектах Европейского Союза и в НАТО, и мы понимаем, что это та цель, которой стремится достичь Украина и украинский народ, поэтому от нас она будут получать постоянную, стабильную поддержку», — сказала она.
По словам спикера, Литва постоянно на международных площадках и форумах осуждает российскую агрессию в Украине. «Мы это делаем для того, чтобы вопрос российской агрессии всегда был на первом плане в политических актуальностях. Также хочу подчеркнуть, что 27 апреля была принята резолюция в Литовском Сейме, которая осуждает российскую агрессию против Украины и определяет, что это является неприемлемым с учётом международной политики, международного права. Также мы отмечаем, что это в перспективе негативно повлияет на безопасность всего Европейского Союза», — сказала Чмилите-Нильсен.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016